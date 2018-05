NW200: Full round-up of Saturday's results

All the results from Saturday's Vauxhall International North West 200

BET McLEAN.COM SUPERSPORT

There was no stopping Glenn Irwin on the PBM Be Wiser Ducati.

1 A Seeley (Yamaha) 27m 47.289s

2 J Hillier (Kawasaki) +5.561s

3 L Johnston (Honda) +5.586s

4 D Harrison (Kawasaki) +6.113s

Alastair Seeley won three races in all to increase his record tally to 24 victories.

5 M Dunlop (Honda) +1.191s

6 M Jessopp (Triumph) +7.91s

7 C Cummins (Honda) +8.644s

8 G Johnson (Triumph) +13.145s

Yorkshireman James Cowton sealed his maiden North West 200 win in the Supertwins race for Cookstown team McAdoo Racing.

New lap record: Alastair Seeley 117.913mph

ANCHOR BAR SUPERBIKE

1 G Irwin (Ducati) 30m 53.529s

2 D Harrison (Kawasaki) +1.017s

3 M Rutter (BMW) +3.147s

4 L Johnston (Honda) +6.231s

5 A Seeley (BMW) +7.167s

6 C Cummins (Honda) +16.959s

7 M Jessopp (BMW) +28.579s

8 S West (BMW) +53.338s

Fastest lap: Dean Harrison 122.251mph

JOHN M PATERSON SUPERTWIN

1 J Cowton (Kawasaki) 19m 50.489s

2 J McWilliams (Kawasaki) +0.062s

3 J Thompson (Paton) +1.467s

4 C Elkin (Kawasaki) +17.767s

5 M Sweeney (Kawasaki) +36.533s

6 V Lopez (Kawasaki) +49.558s

7 D Robb (Kawasaki) +50.505s

8 J Perry (Kawasaki) +51.096s

Fastest lap: James Cowton 108.599mph

CP HIRE SUPERSTOCK

1 A Seeley (BMW) 26m 35.361s

2 P Hickman (BMW) +0.186s

3 D Harrison (Kawasaki) +1.526s

4 M Dunlop (BMW) +1.730s

5 G Johnson (Kawasaki) +2.760s

6 D Kneen (BMW) +12.104s

7 M Jessopp (BMW) +17.030s

8 J Hillier (Kawasaki) +25.430s

Fastest lap: Peter Hickman 122.037mph

MERROW HOTEL & SPA NW200 SUPERBIKE

1 G Irwin (Ducati) 20m 43.811s

2 M Dunlop (BMW) +9.962s

3 L Johnston (Honda) +10.147s

4 M Jessopp (BMW) +10.328s

5 C Cummins (Honda) +10.655s

6 D Harrison (BMW) +12.142s

7 M Rutter (BMW) +13.523s

8 G Johnson (Kawasaki) +36.555s

9 J Hillier (Kawasaki) +38.636s

10 A Seeley (BMW) +38.808s

Fastest lap: Glenn Irwin 122.809mph